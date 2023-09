Hailee Steinfeld, la star di Hawkeye in topless da urlo nelle nuove foto!

È un po' che Hailee Steinfeld non si fa vedere: grande protagonista di Hawkeye insieme a Jeremy Renner, la nostra è pronta a tornare a farsi viva nel Marvel Cinematic Universe in occasione di The Marvels, nell'ambito del quale dovrebbe apparire in un cameo. Prima di allora, però, c'è tempo per togliersi qualche sfizio.

L'attrice che sostenne un allenamento massacrante per il ruolo di Kate Bishop è infatti apparsa in alcune foto scattate nell'ambito di un servizio fotografico ad opera di Sasha Samsonova, nelle quali la vediamo darsi un tono decisamente più sexy rispetto a quello a cui ci ha abituati nel corso della serie Marvel che ci ha presentato il suo personaggio.

L'attrice e cantante si presenta qui in topless con la schiena rivolta verso la lente della fotocamera, mettendo in mostra un fisico invidiabile e una bellezza che, se già era evidente prima, spicca in questo contesto come non mai: a sottolinearlo sono stati i fan accorsi immediatamente in centinaia a commentare palesando la loro ammirazione per la nostra Hailee, che non poteva scegliere modo più efficace per ricordare a tutti di non essere soltanto la nuova Hawkeye dell'MCU. Non solo Kate Bishop, comunque: Hailee Steinfeld spera sempre di poterci presentare in live-action la sua Spider-Gwen vista in Spider-Man: Across the Spider-Verse!