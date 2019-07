Halifax Retribution: arriva il revival della serie tv australiana

Halifax: Retribustion, serie cult australiana degli anni Novanta, ritornerà in tv con un revival che vede nel cast Rebecca Gibney.

L'attrice neozelandese era già stata protagonista dello show originale e adesso è pronta a vestire nuovamente i panni di Jane Halifax, la psichiatra forense che indaga sulla salute mentale delle vittime o dei sospettati coinvolti in qualche reato. Nelle nuove puntate la donna, che negli ultimi anni si era dedicata alla carriera accademica, sarà richiamata in prima linea dalla polizia per occuparsi del caso di un cecchino seriale che minaccia la tranquillità della città di Melbourne.

La miniserie originale era andata in onda per sei stagioni, dal 1994 al 2002, ma in Italia era stata trasmessa su La7 soltanto a partire dal 2003.

Il nuovo show sarà prodotto ancora una volta per il canale Nine Network, mentre come sceneggiatore torna Roger Simpson, già tra gli scrittori e i produttori della serie di vent'anni fa, a cui si affiancheranno anche Mikael Borglund, Mac Gudgeon, Peter Gawler e Jan Sardi.

La produzione è di Beyond Lonehand e comincerà il prossimo mese.