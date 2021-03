Hall of Fame, Road Dogg: grave malore per il producer WWE

Purtroppo giungono brutte notizie sullo stato di salute di Road Dogg, con un post sui social la moglie del producer WWE ha annunciato che il marito è stato colto da un grave malore nei giorni scorsi dopo aver fatto rientro da Orlando dove attualmente è in corso la Hall of Fame.

"Voglio ringraziare tutti per i messaggi e le preghiere. Brian ha subito probabilmente un arresto cardiaco lo scorso giovedì dopo esser tornati da Orlando. Ha da poco fatto una serie di esami a cuore e reni e siamo in attesa di risultati. Spero che tutto si risolva per il meglio, mi sento uno straccio ma sto cercando di essere ottimista. Pregate per Brian che sta molto male e per Dio che possa aiutare mio marito a tornare a casa".

Questo è un anno molto duro per il mondo del wrestling in generale, che ha già dovuto dire addio ad alcuni uomini simbolo. Al termine del 2020 è morto Pat Patterson, il creatore della Royal Rumble mentre ad ottobre era già venuto a mancare Tracy Smothers, che con il nome di Freddie Joe Floyd aveva affrontato icone quali Stone Cold Steve Austin e Triple H. Il Covid-19 ci ha poi portato via ad agosto anche Kamala a.k.a. James Harris. Speriamo dunque che almeno Road Dogg possa rimettersi al più presto.