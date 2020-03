Hallmark Channel organizza una maratona natalizia per convincere a rimanere a casa

Sono tempi difficili per molte persone in tutto il mondo e la quarantena causata dalla pandemia di Coronavirus e ognuno usa i mezzi a sua disposizione per cercare di convincere le persone a limitare le uscite e rimanere a casa. Hallmark Channel ha pensato di convincere gli spettatori a non uscire dalla propria abitazione con una maratona natalizia.

Hallmark si propone come alternativa ai classici binge watching su Netflix e Amazon Prime Video, programmando alcuni dei suoi migliori film natalizi in catalogo. Entertainment Tonight ha pubblicato per la prima volta nelle scorse ore il programma ufficiale.



Hallmark trasmetterà moltissime pellicole natalizie e spera che l'atmosfera di luci, calore, cibo e festività possa contribuire a convincere le persone a rimanere ancorate al divano di casa e godersi qualche racconto festivo fuori stagione.

D'altro canto sembra che quest'accostamento sia diffuso un po' in tutti gli Stati Uniti negli ultimi giorni. Pare infatti che diverse abitazioni americane abbiano rispolverato le luci natalizie e addobbato le proprie case per cercare d'infondere un po' di ottimismo e felicità, proprie del periodo natalizio.

Nel frattempo la pandemia di COVID-19 non ha risparmiato le star di Hollywood. Tom Hanks e Rita Wilson sono stati dimessi dall'ospedale dopo alcuni giorni di degenza e ora proseguono la quarantena in casa.

Idris Elba ha ringraziato i fan per il supporto di questi giorni in seguito all'annuncio della sua positività al Coronavirus.