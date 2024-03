Halloween, nuovi dettagli sulla serie tv: 'Sarà un rese della saga di John Carpenter'

Lo scorso ottobre abbiamo appreso che Miramax ha acquistato i diritti della saga di Halloween, con una serie tv in sviluppo per rilanciare l'universo cinematografico creato da John Carpenter sul piccolo schermo.

In queste ore il capo di Miramax Marc Helwig, parlando con Deadline, ha fornito un prezioso aggiornamento sulla serie tv di Halloween, con i fan che farebbero bene a non aspettarsi alcun tipo di continuazione della trama della trilogia di Halloween di David Gordon Green. "Le fondamenta della serie saranno rappresentate dal film originale, il film di John Carpenter, dai personaggi di quel film e forse un gruppo di personaggi su cui la saga non si è mai concentrata nelle versioni cinematografiche" ha detto Helwig. "Si tratta di un reset creativo completo e di un ritorno al film originale, e si distinguerà dagli adattamenti cinematografici più recenti."

Helwig ha sottolineato inoltre che: “Lo sviluppo è già a buon punto, la serie rappresenta una grande priorità per noi. Negli ultimi mesi abbiamo avuto molte conversazioni entusiasmanti con un gran numero di persone di grande talento e penso che molto presto avremo un’idea abbastanza chiara di ciò che faremo. Speriamo di poter annunciare il team creativo a stretto giro”.

Ricordiamo che Miramax è comproprietaria dei diritti del film di Halloween insieme alla Trancas International Films di Malek Akkad: in altre parole, questo nuovo universo narrativo di Michael Myers potrebbe potenzialmente estendersi al cinema, oltre che alla televisione. Halloween Ends del 2022 è stato il tredicesimo capitolo della saga di Halloween, che fino ad oggi non è mai arrivata sul piccolo schermo.