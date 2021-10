Sex Education, Asa Butterfield da Otis a Joker: il costume di Halloween è perfetto!

Da quando la sua carriera a preso l'abbrivio con Sex Education, il fortunato serial teen targato Netflix, siamo stati abituati a vedere - o almeno immaginare - il suo protagonista Asa Butterfield più nudo che coi vestiti addosso. Anche per questo il suo costume di Halloween potrebbe suonare atipico.

Vi abbiamo già parlato del cosplay femminile di un'attrice di Shazam 2. In realtà, la scelta di Butterfield è ricaduta su un travestimento di cui si può dire tutto, meno che sia atipico. Come molti altri in questi giorni, l'attore ha optato per un costume che è un must assoluto in qualunque festa di Halloween da dieci o quindici anni a questa parte.

Sicuramente, più del Jack Nicholson di Tim Burton, è stato il compianto Heath Ledger di Christopher Nolan a dare una nuova scossa al personaggio, nel lontano 2008, con Il cavaliere oscuro. Stiamo ovviamente parlando del Joker o almeno della sua versione del Joker, alla quale si ispirano i più, fatta salva tutta una recente nuova wave di cosplay che si rifà, invece, alla versione molto circense di Joaquin Phoenix, premiato con l'Oscar nel 2020.

La nemesi più inquietante e lugubre di Batman insomma, è un costume visto e rivisto ad Halloween e non solo. Ma stando alle parole di Netflix Updates - leggermente di parte - che ha rilasciato sui social un selfie dello stesso Butterfield, l'attore avrebbe rubato la scena con il suo costume di Joker, di cui si riconosce ovviamente il trucco tricolore e le sbavature di rossetto a coprire le cicatrici sulle guance. Ma anche il colore scelto per cravatta e panciotto, il viola, è una costante nelle rappresentazioni del Joker, dai fumetti, a Nicholson, a Ledger.

E' interessante notare come Butterfield, prima di arrivare a Sex Education, si sia imposto al grande pubblico nel 2011 con l'Hugo Cabret di Martin Scorsese. Ma prima ancora, esattamente con un anno di anticipo, aveva preso parte all'horror fantastico Wolfman, incentrato su un lupo mannaro interpretato da Benicio Del Toro. Anni dopo, per rimanere in tema Halloween, si è unito proprio a un cast di Burton per Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali. Nel frattempo, se non avete ancora visto la nuova stagione trovate qui la nostra recensione di Sex Education 3. Diteci nei commenti quanti di voi, come Butterfield, sceglieranno il Joker per festeggiare la notte in arrivo...