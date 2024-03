Halo 2, quanti episodi avrà in totale la nuova serie Paramount+?

La seconda stagione di Halo è giunta quasi alle battute finali, con il pubblico che si sta preparando ad un epilogo epico ed emozionante, coerente con la narrativa del video-game. Ma quanti episodi ha in totale Halo 2?

La serie televisiva basata sull’omonimo franchise di videogiochi ha in totale 8 episodi, con gli ultimi tre episodi di Halo 2 in procinto di uscire a breve. Ricordiamo che lo show è distribuito da Paramount+. I titoli degli ultimi episodi sono Onyx, Thermopylae e Halo. Fino a questo momento, lo showrunner David Wiener è rimasto il più possibile fedele agli eventi chiave della fonte video-ludica: non sappiamo che cosa accadrà esattamente nell’episodio di prossima uscita (il terzultimo dunque), anche se il teaser trailer distribuito da Paramount ha potuto dare agli spettatori qualche anticipazione sulla trama. Nel filmato promozionale, vediamo la nave di Chief atterrare su un insediamento UNSC, mentre il personaggio interpretato da Pablo Schreiber continua la sua ricerca dell’artefatto Forerunner.

Poco prima della prèmiere dei primi due episodi di Halo 2, proprio Wiener aveva esplicitato i suoi propositi e le sue speranze per questo nuovo lavoro, legati alla volontà di rendere la narrazione “più soggettiva” rispetto a quella della stagione precedente. I due anni di distanza tra le due serie (segnati proprio dall’ingresso di Wiener in qualità di showrunner e produttore esecutivo) hanno indotto gli sceneggiatori a incrementare le scene d’azione legate allo scontro tra Umani e Covenant e, allo stesso tempo, a concentrarsi sull’approfondimento dei personaggi, con un’esplorazione maggiore dei loro conflitti interiori. Il momento in cui potremo tirare finalmente le somme sull’intera stagione si sta avvicinando. Intanto, vi lasciamo al nostro speciale su Halo 2.