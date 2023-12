Halo 2, i fan sono furiosi: la nuova stagione sarà un flop?

Negli ultimi anni stiamo assistendo a numerosi tentativi di portare in live action franchise appartenenti al mondo videoludico, ne è un esempio la serie tratta dalla storica saga di Halo. La cui prima stagione si è rivelata, tra alti e bassi, una produzione decisamente di alto livello nonostante lontana dalle vicende originali.

Ecco che quindi, mentre ci chiediamo se avete visto il trailer dello show su Fallout, il celebre videogioco ideato da Bethesda Softworks, sembrerebbe che siano già in molti tra gli appassionati a scorgere una pericolosa nuvola nera sulla testa della seconda stagione di Halo.

La premiere delle nuove puntate si terrà il prossimo 8 febbraio su Paramount+ ed è anche stato rilasciato un primo teaser trailer, il quale però ha innescato subito una serie di commenti negativi sui social da parte dei fan.

In molti infatti si sono scagliati sulla scelta di far aprire il tutto con il protagonista Master Chief a volto scoperto, senza dunque l'iconico elmo che contraddistingue la sua controparte videoludica. Evidentemente tale decisione ha portato in molti verso la brutta sensazione che il brand possa essere snaturato dal punto di vista per cui dai più è apprezzato, ossia quello narrativo.

Non resta che attendere la data fatidica per sapere come andranno le cose. Voi che ne dite? Se ve la foste persa ecco la nostra recensione della prima stagione di Halo.