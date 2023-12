Halo 2: Master Chief in ginocchio nel poster della Stagione 2

Paramount+ ha diffuso in rete il poster ufficiale della Stagione 2 di Halo, la serie prodotta da Microsoft e basata sull'omonima saga videoludica. La locandina vede al centro il protagonista dello show, Master Chief, in ginocchio ma con il volto scoperto, quindi privo del suo iconico elmetto. Questo elemento ha però mandato su tutte le furie i fan.

Mentre la prima stagione in sé si è rivelata un ammirevole tentativo di portare il mondo dei videogiochi a un pubblico più vasto, (è stato soprattutto il nuovo pubblico ad accoglierlo a braccia aperte), non è riuscito ad avere un impatto positivo sui fan dei videogiochi. E ora, mentre è tutto pronto per la seconda stagione, i fan si sono infuriati nuovamente per il fatto che Master Chief appare senza il suo iconico elmetto nel nuovo poster della stagione.

Se avete familiarità con la storia della serie di videogiochi, allora ricorderete che il volto di Master Chief è sempre stato celato dietro il casco tattico giallo che è diventato un'icona della cultura videoludica. Quindi, il fatto che la seconda stagione dello show mostri nuovamente il volto di Schreiber ha fatto infuriare i fan, che si sono riversati sui social per esprimere il loro disappunto. Avete già visto il trailer della Stagione 2 di Halo?

Dal momento che la stagione sarà fortemente incentrata sulla trama della Caduta di Reach, non ci resta che attendere e scoprire cosa penseranno i fan del prodotto finale quando sarà disponibile.

Oltre all'immagine di Pablo Schreiber nei panni del protagonista principale Master Chief, nel poster i fan possono notare anche la data di uscita, che sarà l'8 febbraio 2024. La serie sarà disponibile su Paramount+.

Di seguito, la sinossi della seconda stagione: "Nella seconda stagione, Master Chief John-117 guida la sua squadra di Spartan d'élite contro la minaccia aliena nota come Covenant. A seguito di un evento scioccante su un pianeta desolato, John non riesce a liberarsi della sensazione che la sua guerra stia per cambiare e rischia tutto per dimostrare ciò che nessun altro crederà: che i Covenant si stanno preparando ad attaccare la più grande roccaforte dell'umanità. Con la galassia sull'orlo del baratro, John intraprende un viaggio per trovare la chiave della salvezza o dell'estinzione dell'umanità: l'Halo".