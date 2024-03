Halo 2, perché Cortana sembra diversa rispetto alla prima stagione?

La seconda stagione di Halo sta finalmente riuscendo nel complicato intento di far apprezzare lo show ai fan della saga videoludica portando sullo schermo un’esperienza che ricordi ai giocatori le atmosfere vissute nei giochi. Uno dei cambiamenti più evidenti riguarda l’aspetto di Cortana, decisamente cambiato tra la prima e la seconda stagione.

Dopo aver parlato di come i nuovi episodi di Halo stiano convincendo i fan, torniamo ad occuparci della questione per analizzare una delle scelte più coraggiose e in qualche modo determinanti in questo senso.

Dopo le critiche relative all’aspetto di Cortana nella prima stagione, la produzione ha optato per un cambio di look importante per l’IA che accompagna Master Chief nel corso della narrazione, ora interpretata da Christina Bennington

Queste le dichiarazioni di una dei due showrunner del secondo capitolo, Kiki Wolfkill: “La Cortana della stagione 1 era un personaggio completamente in computer grafica. Non era basato su un attore. Abbiamo ripreso alcuni attributi di Natasha McElhone, ma in realtà era un personaggio completamente creato. Si trattava di capire come fare per ottenere l’intera gamma di emozioni e sfumature facciali. E forse questo può venire solo da una persona reale”.

Anche l’altro produttore a cui è stata affidata la serie, David Wiener, ha espresso lo stesso concetto: “Penso che la soluzione che abbiamo trovato abbia avuto molti vantaggi creativi e la maggior parte di essi ha a che fare con il tentativo di radicare lo show il più possibile e di farlo sembrare umano e reale. E anche se si possono ottenere alcune cose con una risorsa in computer grafica, sappiamo che c’è davvero qualcosa di irriproducibile negli esseri umani, e, in particolare, con gli attori si possono ottenere queste sfumature e sottigliezze che credo ci colleghino a ciò che sta accadendo a livello di sottotesto”.

Naturalmente il cambiamento relativo a Cortana ha rappresentato soltanto uno dei particolari che hanno permesso alla serie di ricreare più fedelmente le atmosfere dei videogiochi, aiutando una narrazione più incentrata sullo scopo e un’atmosfera più simile all’opera originale a raggiungere il proprio obiettivo.

In attesa di capire se la parabola positiva riuscirà a essere mantenuta anche negli ultimi due episodi della seconda stagione, vi lasciamo a un’analisi su come il secondo capitolo di Halo sia di fondamentale importanza per il prosieguo del prodotto.