Halo 2, il regista promette azione mozzafiato, sarà la volta buona?

Il trailer di Halo 2 ci ha promesso atmosfere particolarmente dark. Ma quanta azione vedremo nella seconda stagione della fortunata serie tv?

A rispondere è, ancora una volta, Otto Bathurst. Dopo aver sottolineato che l'incipit di Halo 2 sarebbe stato caratterizzato da un grande momento visivo, direttamente ispirato al videogioco, adesso il regista si sofferma sull'anima "action" del franchise.

Raggiunto dai microfoni di Collider, Bathurst ha spiegato che l'intenzione dei creatori di Halo è stata quella di seguire le indicazioni e le predilezioni dei fan, molto affezionati alle scene d'azione.

In particolare, si è cercato di girare scene ancora più intense, allo scopo di creare un'esperienza visiva particolarmente coinvolgente e autentica. Al centro del racconto ci sarà la lotta contro i Covenant, una guerra trattata in maniera molto più viscerale rispetto a quanto visto nella prima stagione.

In quest'ottica, dobbiamo attendere un episodio in particolare: "Abbiamo una sequenza d'azione enorme, che caratterizzerà il quarto episodio", ha affermato il regista. Il quale, poi, ha proseguito: "queste scene d'azione sono molto più sporche, grintose e coinvolgenti. Ti senti come se tu stesso facessi parte della battaglia, in maniera similare a quanto accadeva agli spettatori dei film di guerra classici".

Anche Pablo Schreiber ha parlato delle innovazioni di Halo 2 e, in particolare, del cambiamento di tono rispetto alla prima stagione: l'impiego di una tavolozza visiva più complessa ed eterogenea permetterà al pubblico di immergersi totalmente nella soggettività di personaggi.