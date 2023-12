Halo 2: il ritorno di Master Chief nel trailer della nuova stagione, la data d'uscita

La seconda stagione di Halo, la serie tv della piattaforma di streaming on demand Paramount+ basata sull'omonimo videogame Xbox, si è finalmente mostrata con il primo trailer ufficiale, arrivato a quasi due anni dalla messa in onda del primo ciclo di episodi.

Il filmato, come al solito disponibile all'interno dell'articolo, svela anche che la seconda stagione di Halo esordirà l'8 febbraio 2024, ovviamente in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand della Paramount.

Ispirato dai famosi Xbox Game Studios di Microsoft, Halo è stato sviluppato e creato da Kyle Killen e da Steven Kane. La serie segue una guerra del 26° secolo tra il Comando Spaziale delle Nazioni Unite e i Covenant, un'alleanza militare teocratica di diverse razze aliene avanzate determinate a sradicare la razza umana. Halo vede protagonista Pablo Schreiber nel ruolo di Master Chief, un imponente supersoldato geneticamente modificato, affiancato da Jen Taylor nei panni di Cortana, con quest'ultima che riprende il suo ruolo dalla serie di videogiochi. Il cast è composto anche da Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Gray, Yerin Ha, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Charlie Murphy, Danny Sapani, Bokeem Woodbine e Natascha McElhone.

Per i creatori della serie l'obiettivo di Halo 2 è raggiungere i livelli di The Last of Us, l'acclamata serie tv HBO basata sull'omonimo videogame Playstation: che ve ne pare, dal trailer? Ditecelo nei commenti.