Halo 2: la scena con Cortana è una delle preferite di Paul Schreiber

C'è una scena in Halo 2che ci mostra Master Chief in un momento di grande vulnerabilità. Dopo aver perso la sua connessione con Cortana, il protagonista cerca di capire i suoi sentimenti dopo questa perdita. Pablo Schreiber rivela che la scena della riunione tra i due personaggi è una delle sue scene preferite dell'intera serie.

"Per me questa scena riassume il viaggio di John alla scoperta di cosa significhi essere umani. E uno dei modi migliori per farlo...i personaggi di Master Chief e Cortana sono inseparabili, giusto? Lei sarà sempre parte del suo percorso e della sua storia, quindi in quanti modi interessanti possiamo rendere quest'aspetto? Nel video gioco lei è con te, tu sei lui e lei è il tuo capo. E quella dinamica non cambia, anche se la loro relazione cambia direzione. Quando la metti in una serie tv, hai delle opportunità di fare questo viaggio con due personaggi diversi e ci sono tanti modi diversi per farlo" afferma Schreiber in un'intervista per ComicBook.

La star fa un paragone con la prima stagione (qui la nostra recensione di Halo), dove vediamo la resistenza di Master Chief all'idea di essere guidato da Cortana: "C'era un po' di antagonismo all'inizio. E alla fine della stagione lui capisce quanto lei sia fantastica, quanto sia utile e quasi indispensabile. Poi gli viene portata via, e inizia a chiedersi cosa significhi avere qualcuno accanto per tutto il tempo, una compagna che possa davvero aiutarlo nel suo lavoro, e cosa significhi non averla più e rimanere da solo. È una dinamica che non riesci a vedere molto nei videogiochi". Qui potete scoprire quando esce il prossimo episodio di Halo su Paramount+.