Halo 2, lo showrunner promette: 'I nuovi episodi approfondiranno gli Spartan'

Il produttore che sta dietro la seconda stagione di Halo ha spiegato, durante un’intevista, come nella nuova stagione verrà messo in risalto il ruolo degli spartan, approfondendo gli argomenti relativi all’identità dei super soldati, al loro ruolo all’interno della narrazione e al modo in cui la loro personalità possa influenzare il racconto.

Dopo aver riportato le parole di Pablo Schreiber a proposito delle tante morti che ci saranno in Halo 2, torniamo ad occuparci dell’adattamento televisivo del celebre videogioco per condividere le dichiarazioni dello showrunner David Wiener a in relazione al fatto che i nuovi episodi tratteggeranno in maniera più dettagliata tutto quello che concerne gli Spartan.

Parlando a CinemaBlend, il produttore ha rivelato: “Penso che uno dei punti di contatto tematici di questa stagione sia l’idea del perché si combatta, giusto? Che cos’è, che cosa significa? E per gli Spartan, ovviamente, che sono stati condizionati a essere questi super soldati fin da piccoli, è una componente davvero fondamentale della loro identità. In questa stagione, quindi, cerchiamo di guardare alla totalità di questi personaggi. Com’è la loro vita emotiva? Quali sono le altre parti di loro che forse non hanno avuto la possibilità di svilupparsi? Chi sono senza combattimento? C’è questo aspetto fondamentale e credo che alla fine ci porti a una migliore comprensione di ciò che significa essere uno Spartan”.

Anche Kiki Wolfkill, nella stessa intervista ha detto la sua sull’argomento: “Sono armi o sono guerrieri, tanto da una prospettiva esterna che dalla propria? La seconda stagione permette di esplorare davvero questa domanda”.

In attesa di capire come saranno sviluppati i temi chiamati in causa dai produttori nei nuovi episodi della serie, vi lasciamo al bellissimo e oscuro trailer della seconda stagione di Halo.