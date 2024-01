Halo 2, il nuovo trailer ufficiale della serie celebra il giorno 117

Paramount+ ha diffuso in streaming un nuovo trailer per la seconda stagione di Halo che farà felici i tanti fan del franchise in quanto il filmato celebra il "giorno 117", evento che celebra il protagonista della serie. Ricordiamo che Halo è uno dei più grandi franchise del settore nonché la serie di punta di Xbox fin dagli albori della console.

La serie è riuscita a mantenere la sua popolarità per anni, ottenendo persino una promozione legata a Burger King e Mountain Dew nel 2007 per il lancio di Halo 3. Era un evento di cultura pop proprio come già accadeva per i film di successo. Questo è continuato con il lancio di Halo Reach, che è stato uno dei più importanti giochi per Xbox 360. All'epoca, Microsoft stava cercando di sviluppare un film sulla serie, ma non se ne fece nulla. Alla fine è stata sviluppata una serie televisiva con la produzione di Steven Spielberg.

Dopo anni di sviluppo, Halo è finalmente approdato su Paramount+ nel 2022 e, pur avendo ricevuto una buona dose di critiche, è stato considerato un successo. È riuscito a guadagnarsi una seconda stagione che, dopo ogni tipo di ostacolo come scioperi e altro, sta finalmente per uscire.

La campagna di marketing per la Stagione 2 di Halo è in pieno svolgimento da un po' di tempo con nuovi trailer e poster, ma oggi è stato condiviso un nuovo filmato per il "giorno 117", dove 117 è il nome di Master Chief e il video è stato diffuso il 17 gennaio. Il trailer è incentrato sul perché abbiamo bisogno di Master Chief e del suo eroismo. Sembra che la seconda stagione sarà caratterizzata da molta più azione e forse affronterà alcune delle critiche mosse alla prima stagione.

Al momento, Halo non è stato ufficialmente rinnovato per una terza stagione. È possibile che una terza stagione arrivi, ma potrebbe dipendere dall'accoglienza riservata alla seconda stagione.

La seconda stagione di Halo esordirà in streaming su Paramount+ l'8 febbraio prossimo.