Halo 2, è ufficiale: tornerà QUEL personaggio morto nella prima stagione!

Sta seguendo un iter atipico la seconda stagione di Halo su Paramount+. Soprattutto se decide di bruciare un cliffhanger nel precedente finale annunciando, nel comunicato ufficiale del cast, che un'attrice farà ritorno nella nuova stagione nonostante il suo personaggio fosse apparentemente morto nel finale.

Notizia di pochi giorni fa che la seconda stagione di Halo aveva iniziato le riprese. L’annuncio è arrivato tramite un comunicato ufficiale che riguardava anche il cast della seconda stagione di Halo, con alcune nuove aggiunte e tanti ritorni. Al fianco di quelli che potevamo aspettarci naturalmente, la sorpresa è arrivata per uno in particolare che, sembrava senza ombra di dubbio, era morto nel finale di stagione precedente.

Stiamo parlando dell’attrice Charlie Murphy, interprete di Makee, un’umana che è stato accolta e cresciuta dai Covenant in giovane età e lavora per infiltrarsi nell'UNSC nella speranza di recuperare il manufatto recuperato da Master Chief. Inizialmente si è fatta passare per una prigioniera Covenant evasa, prima che il suo doppiogioco venisse scoperto e il suo arco si concludesse (almeno apparentemente) con la sua morte nella battaglia finale su Reach. Considerato che Makee era stata crivellata di colpi, sembrava impossibile vederla tornare nei prossimi episodi. Non sarà così, invece.

Oltre ai volti storici, si aggiungono soprattutto Joseph Morgan (Vampire Diaries) e Cristina Rodlo (No One Gets Out of Here Alive) rispettivamente nei panni di James Ackerson e Talia Perez. Ackerson è descritto come "un formidabile agente dell'intelligence che ha trascorso la sua carriera scalando i ranghi dell'Ufficio Segreto dell'UNSC" mentre Perez è descritta come "un caporale specializzato in linguistica per un'unità di comunicazione del Corpo dei Marines dell'UNSC e una recluta relativamente nuova che deve ancora affrontare un vero combattimento".