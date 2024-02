Halo 2x03, quando esce il prossimo episodio e a che ora su Paramount+

Ve lo raccontavamo già nel nostro riassunto della premiere di Halo 2 che la serie aveva fatto un salto di qualità rispetto alla prima stagione. Vediamo allora quando esce la terza puntata di Halo e a che ora su Paramount+.

Dopo che i primi due episodi della seconda stagione di Halo sono stati pubblicati assieme in streaming su Paramount+ l'8 febbraio, è tempo di vedere la 2x03.

La terza puntata di Halo 2 arriverà giovedì 15 febbraio sulla piattaforma, e sarà pubblicata alle 9 del mattino, orario spesso scelto anche da Netflix per far arrivare i suoi nuovi contenuti.

Sarà intitolata Visegrad, e senza farvi spoiler proseguirà la trama vista in precedenza, e chissà che le parole di Pablo Schreiber sulle molte morti di Halo 2 non inizieranno a farsi davvero concrete.

Da quel momento in poi le puntate di Halo su Paramount+ usciranno a cadenza settimanale fino a chiudersi con il 21 marzo per il finale di stagione (sono otto in totale gli episodi).

Non ci resta quindi che proseguire nella visione e capire come la seconda stagione di Halo ha davvero alzato l'asticella rispetto alla prima.

E voi state seguendo queste nuove puntate? Vi stanno piacendo oppure no? Diteci la vostra nello spazio commenti qua sotto!