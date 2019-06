Halo: 343 Industries paragona la serie a Game of Thrones

La serie TV di Halo è ormai in lavorazione da anni, e Showtime, insieme a 343 Industries, sta cercando di portare al meglio il celebre franchise videoludico sul piccolo schermo della TV. Il progetto è ovviamente piuttosto ambizioso, e Kiki Wolfkill lo ha paragonato addirittura a Game of Thrones.

"È difficile trovare un'analogia. Parliamo molto di Game of Thrones in termini di obiettivi, di portata e di complessità nelle relazioni. Molto del background di Halo riguarda la politica, ma è qualcosa che è stata menzionata molto alla leggera nei giochi. La complessità di Game of Thrones in quel senso è interessante".

Se la serie TV riuscirà a mantenere il confronto con lo show di HBO è tutto da vedere, ma di sicuro gli sforzi delle due società si stanno concentrando in tal senso. Wolfkill ha anche parlato di come lo infastidisce lo scetticismo che c'è intorno a qualunque serie tratta da un videogame, visto che, a detta dei critici, è impossibile far diventare un gioco una buona serie TV o film.

"Non è impossibile, ma è davvero una grande sfida. C'è qualcosa di insito nel format dei videogiochi che lo rende difficilissimo da adattare, è una sfida durissima. Letteralmente ogni giorni prendiamo decisioni su cosa poter cambiare, cosa deve restare così e su cosa invece possiamo essere flessibili".

Infine è interessante notare l'umiltà con cui 343 Industries ha deciso di dare carta bianca a Showtime, che di TV ne sanno sicuramente di più: "Ci fidiamo moltissimo dei nostri partner. Devi essere umile e riconoscere che l'esperienza che puoi apportare tu è diversa da quella che hanno loro, e devi riuscire a fare quel salto della fede e fidarti che le cose che vogliono, le cose di cui hanno bisogno, sono le cose giuste. E probabilmente quella è la parte più difficile".

Nonostante alcuni momenti difficili dunque (ricorderete che Rupert Wyatt ha abbandonato la serie TV di Halo), i lavori vanno avanti spediti. Cosa vi aspettate da una serie TV del genere?