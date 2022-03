Halo, 5 easter egg nella prima puntata che i veri fan dovrebbero notare

Erano molti i dubbi nei confronti della serie di Halo, che dopo dieci anni di attesa questo primo episodio non ha fatto altro che accrescere, per alcuni. Molti sono causati dalla nuova continuità che rivisita di molto i videogiochi, ma non mancano già una grande quantità di riferimenti ed easter egg, anche a un'altra saga videoludica.

Dopo dieci anni, finalmente un primo episodio: trovate qui quando e dove recuperare Halo in streaming, grazie all’accordo fra Sky e Paramount+ per una distribuzione in contemporanea che ha evitato, per esempio, la sorte toccata a Peacemaker. Ma quel finalmente potrebbe facilmente trasformarsi in una delusione cocente, per chi fosse legato al canone originale. La produzione ci aveva avvertito: non aspettatevi il gioco Xbox, questa serie è altra cosa. Tanto che ha creato ex novo una continuity nota come Linea Temporale d’Argento. Eppure, il desiderio di riempirla di easter egg era ovviamente irresistibile. Ora fate attenzione, perché seguono spoiler.

HUD ed equipaggiamento: Nonostante sia stato girato perlopiù in terza persona, alcune riprese dal punto di vista del Master Chief ci mostrano il suo HUD, che comprende barra della salute, minimappa e diverse informazioni. Inoltre, fra i 10 e i 15 minuti dall’inizio ritroviamo due dettagli storici della saga. Da un lato, la diversa versione degli elmi MP di Halo Infinite. Dall’altro, durante la battaglia fra Spartan e Covenant, sentiamo quel familiarissimo suono della perdita di tenuta dello scudo del Master.

“Non sembra essere una formazione naturale”: A venti minuti dall’inizio dell’episodio sentiamo uno degli Spartan ripetere questa frase mentre osserva la rete di grotte che stanno esplorando. Si tratta di un cenno diretto al primo capitolo della saga videoludica, nel quale Cortana pronuncia esattamente la stessa frase. In questo caso invece, non ha fatto ancora il suo debutto.

Hamburger Moa: Un dettaglio fugacissimo a quaranta minuti dall’inizio, ma per questo il classico easter egg che potreste esservi persi. Vediamo infatti Kwan mangiare una specie di tortino da un vassoio di metallo. Si tratta molto probabilmente di un Hamburger Moa, a base di carne che appartiene essenzialmente a uno struzzo spaziale. Una curiosità: l’anno scorso la marca di patatine Pringles lanciò un’edizione limitata al gusto del Moa per celebrare la saga. Sapeva di hamburger, dicono.

Misriah Armory e Autorità militare coloniale: Ci sono due riferimenti ad altrettanti organi importantissimi nella storia della saga. Il primo lo vediamo nei primi dieci minuti, quando il Generale Ha spara da una mitragliatrice Gatling sulla quale leggiamo, appunto Autorità militare coloniale, gruppo precursore dell'UNSC. Per quanto riguarda il secondo, dovremo aspettare il 43esimo minuto, quando viene disabilitato il computer di comunicazione sulla nave. Sull’angolo dell’unità si vede il logo di Misriah Armory, un gruppo che produce diverse armi usate in combattimento.

Mass Effect: L’ultimo easter egg che ha colpito molti, in realtà, è ispirato a tutt’altro videogioco. Quando sentiamo: "Comandante Shepherd, è richiesto allo Skyllian Response Center". Il primo è il protagonista della serie, mentre Skyllian è un cenno al confine dove si svolse una nota battaglia.

Quali le vostre impressioni sul primo episodio? Ditecelo nei commenti!