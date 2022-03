Halo, Alex Wakeford difende la scelta di far togliere il casco a Master Chief

Il nuovo show di Paramount, Halo, ha battuto tutti i record. La serie ha visto Pablo Schreiber nei panni di Master Chief, e proprio lui alla fine dell'episodio uno ha tolto l'elmetto rivelando il suo volto, un'azione non apprezzata da coloro che conoscono i videogiochi. Il community manager di 343 Industries, Alex Wakeford ha però difeso la scelta.

Come molti sapranno, nel videogioco il volto di Master Chief non viene mai rivelato. Infatti è sempre oscurato o ci vengono mostrati solo piccoli dettagli della sua faccia, assicurando che la sua identità resti ambigua. Un'operazione che permette ai giocatori di immergersi nella vicenda sentendosi un po' nei panni di Master Chief. Ed è per questo che in molti hanno commentato negativamente la scelta fatta nella serie su internet.

Tuttavia Alex Wakeford ha notato che coloro che hanno letto alcuni libri e prestato molta attenzione ai giochi sapranno che Master Chief si è già "tolto il casco", anche figurativamente. Anche se nei giochi è stato sempre tenuto in gran parte il suo casco addosso, il personaggio ha una voce e una personalità, dunque non è un protagonista silenzioso senza volto. Secondo Wakeford l'azione di togliere il casco dimostra al bambino e anche a noi che non è solo una macchina per uccidere, è umano e vulnerabile.

"Un momento come questo non è un punto della trama o in modo esplicito una 'rivelazione' di come è in volto, ma un mezzo per raccontare la sua storia", ha continuato il manager. "Doveva essere un momento conquistato e significativo. Anche, in parte, per questo motivo accade nel primo episodio: non è una svolta, è una missione".