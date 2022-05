Halo, arriva il laser Spartan: quando verrà utilizzata questa potente arma?

In Halo, a seguito del massiccio attacco operato delle forze aliene dei Covenant, Master Chief e i suoi compagni Spartan devono prepararsi allo scontro imminente, e naturalmente, per essere all'altezza di una simile sfida, non possano fare altro che affidarsi alle più potenti armi in circolazione nel loro mondo.

Sebbene molte delle dotazioni dei Covenant siano basate sull'energia e sul plasma, l'UNSC ha in serbo alcuni importanti assi nella manica e sembra che, il laser Spartan potrebbe essere visto in future sequenze d'azione. Nell'episodio 6 di Halo, l'organizzazione militare si sta riprendendo dall'attacco aereo subito e così sembra Master Chief e la sua unità Silver Team intendano farsi trovare pronti per il prossimo scontro con l'impero alieno.

Secondo il canone dei giochi di Halo e anche dei romanzi, i laser Spartan sono le armi più costose e potenti create dall'UNSC, progettate in tandem con l'armatura MJOLNIR dello Spartan. Vannak e Riz confermano anche che l'arma anti-veicolo è in grado di effettuare cinque colpi prima che la batteria debba essere sostituita, la stessa capacità di carica massima vista in molti giochi.

Sebbene gli Spartan di Halo abbiano una certa esperienza, è interessante notare come nella serie quest'arma venga presentata come una creazione nuova di zecca. Come si vede nei giochi, il potente cannone laser è in grado di distruggere facilmente i carri armati nemici e sarà sicuramente utile quando Master Chief e il suo Silver Team dovranno affrontare le Banshees dei Covenant negli episodi futuri. Non è ancora chiaro quando però.