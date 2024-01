Halo, atmosfere sempre più dark nel trailer della seconda stagione!

Quando manca poco più di una settimana al debutto della seconda stagione di Halo, gli spettatori e i fan del franchise non hanno potuto fare a meno di notare un sostanziale cambio di atmosfere tra la prima stagione e questa introduzione ai nuovi episodi, esplicitata anche dal nuovo trailer dello show appena diffuso in streaming da Paramount+.

Il trailer in questione è solo l'ultimo che ci offre uno sguardo sulla Stagione 2 di Halo, con l'iconico Master Chief di nuovo al centro della scena tra gli altri Spartan e i personaggi che vedremo nei nuovi episodi. In precedenza, la Paramount aveva anticipato che il trailer della Stagione 2 di Halo sarebbe stato diffuso durante l'intervallo della partita Kansas City Chiefs-Baltimore Ravens in onda su CBS Sports (anch'essa di proprietà della Paramount).

Rispetto ai precedenti trailer, quest'ultimo video di Halo è un po' più breve e dura solo un minuto. Se da un lato viene concesso spazio ai molti personaggi che torneranno dalla Stagione 1, dall'altro scopriamo anche alcuni dei nuovi volti che si uniranno alla serie e che vengono messi in evidenza in modo importante. Ancora una volta, la Stagione 2 continua ad avere un aspetto molto più cupo e fa presagire la caduta di Reach, che a quanto pare sarà il fulcro della storia di questa seconda stagione.

La seconda stagione di Halo avrà un episodio in meno rispetto alla precedente, con un totale di otto episodi rispetto ai nove della stagione 1, ma le modalità di programmazione saranno le stesse. La seconda stagione prenderà il via l'8 febbraio e il primo episodio sarà disponibile su Paramount+ in quel momento, mentre gli altri usciranno ogni settimana.

Per chi non fosse a conoscenza della trama che verrà raccontata nei nuovi episodi, ecco la sinossi della seconda stagione: "Nella seconda stagione, Master Chief John-117 guida la sua squadra di Spartan d'élite contro la minaccia aliena nota come Covenant. Sulla scia di un evento scioccante su un pianeta desolato, John non riesce a liberarsi dalla sensazione che la sua guerra stia per cambiare e rischia tutto per dimostrare ciò che nessun altro crederà: che i Covenant si stanno preparando ad attaccare la più grande roccaforte dell'umanità. Con la galassia sull'orlo del baratro, John intraprende un viaggio per trovare la chiave della salvezza dell'umanità, o della sua estinzione: l'Halo".