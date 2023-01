Halo, il capo di Xbox ammette: 'Dovremmo raggiungere gli stessi livelli di The Last of Us'

Dopo soli tre episodi andati in onda, The Last of Us si può tranquillamente definire come il miglior adattamento di un videogame mai realizzato e questo aspetto ha fatto sicuramente gola agli altri competitor al lavoro su progetti simili. Tra questi c'è Phil Spencer, boss di Xbox, che vorrebbe lo stesso risultato per la serie tratta da Halo.

Spencer ha definito "fantastica" la serie tratta dal videogame Playstation e ha elogiato il coinvolgimento del creatore Neil Druckmann in una nuova intervista concessa a IGN. L'accoglienza della critica alla prima stagione della serie tratta da Halo, trasmessa su Paramount e Paramount+, è stata un po' altalenante quando ha debuttato l'anno scorso, con molti fan di Xbox che hanno criticato le libertà creative prese dagli autori dello show.

IGN ha chiesto a Spencer se spera che il successo di The Last of Us possa contribuire a ispirare gli showrunner di Halo a raggiungere livelli simili. "Voglio il meglio per tutto ciò su cui lavoriamo, serie televisiva di Halo compresa. Penso che ci siano delle differenze, ma non credo che il punto della questione sia: 'Ehi, Last of Us è là fuori, sta fissando un'asticella incredibilmente alta. Dovremmo tutti aspirare a raggiungere lo stesso livello con il lavoro che facciamo in televisione?'. Assolutamente sì. Potrei dire la stessa cosa per i videogiochi", ha risposto Spencer.

Halo è stato il titolo di lancio per la Xbox originale e il franchise è diventato uno dei più importanti per la console negli ultimi 21 anni. I primi giochi della serie sono stati sviluppati da Bungie, ma ora sono gestiti da 343 Industries. Come The Last of Us, la serie TV di Halo vede la stretta partecipazione degli sviluppatori del gioco; nel caso di Halo, Kiki Wolfkill è stato coinvolto come produttore della prima stagione.

Sebbene Halo non abbia raggiunto gli stessi apprezzamenti della critica rispetto a The Last of Us, la prima stagione della serie ha riscosso molto successo. Halo è stata la seconda serie originale più importante di Paramount+, superando le aspettative in diversi mercati. Resta da vedere se la seconda stagione riuscirà a mantenere questo successo, ma è facile capire come l'adattamento HBO di PlayStation abbia fissato l'asticella molto più in alto. La Stagione 2 di Halo riuscirà a superare questa soglia?

