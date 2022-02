Halo: i nuovi character poster ci mostrano Soren, Halsey e Kwan

Solo qualche giorno fa Paramount+ ha rinnovato Halo per una stagione 2 e ora, l'emittente ha rilasciato alcuni character poster di Soren, Halsey e Kwan, dandoci la possibilità di "incontrare" per la prima volta da vicino alcuni dei personaggi che avremo modo di conoscere meglio nello show di prossima uscita.

Halo, ispirata al celebre franchise videoludico Microsoft, segue la storia di John-117 (Pablo Schreiber), il Master Chief, che porta alla luce i segreti di una civiltà perduta mentre combatte contro un'alleanza aliena teocratica nota come Covenant. Mentre Master Chief tenta di arginare l'assalto alieno, l'umanità si è diffusa in tutto il cosmo, portando alla formazione di nuove fazioni. La maggior parte degli individui è ora è protetta dal governo terrestre e dal Comando spaziale delle Nazioni Unite, ma ci sono anche insediamenti umani indipendenti e insurrezionalisti, che si oppongono attivamente a questa giurisdizione imposta.

Nei poster diffusi nelle scorse ore che troviamo in calce alla notizia, vediamo l'ex Spartan-II Soren-066 con indosso parti della sua armatura Mjolnir sotto un cappotto per le strade della colonia umana, The Rubble. La dottoressa Catherine Elizabeth Halsey è invece raffigurata in piedi in un laboratorio con un display alle sue spalle, mente Kwan, personaggio creato apposta per la serie, si trova in un'ambientazione non perfettamente identificabile.

Quali sono le vostre aspettative per questo show? Ditecelo nei commenti!