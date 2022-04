Halo, clamorosa rivelazione nell'episodio 6 dello show Paramount+

Negli scorsi episodi la serie tv di Halo ha già presentato alcune importanti novità agli spettatori, dall'oscuro segreto del passato di Master Chief all'introduzione di una nuova versione di Cortana. Ma l'episodio 6 uscito oggi introduce forse la più importante rivelazione della serie finora...

Si tratta di una rivelazione che riguarda il vero fulcro dello show e più in generale del noto franchise videoludico. Attenzione: da questo punto in poi ci saranno spoiler sull'episodio 6 di Halo, "Solace".

Il sesto episodio di Halo ha debuttato oggi su Paramount+ negli USA e in contemporanea su Sky Atlantic in versione originale (mentre l'episodio in lingua italiana andrà in onda il 2 maggio): la puntata si concentra sulle ripercussioni di ciò che è accaduto in precedenza, con un Master Chief in preda a una spirale discendente dopo essersi fatto sfuggire l'artefatto che stava cercando di recuperare su Eridanus.

Mentre affronta Makee (Charlie Murphy) per scoprire qualcosa in più sulla sua entità, è lei a rivelare a John di aver fatto uso in passato di vari piccoli artefatti recuperati dai Covenant, al fine di avere delle visioni, e che l'angoscia di John è dovuta al suo intento di contrastare le visioni. Master Chief prende in considerazione queste parole e con l'aiuto di Miranda (Olive Gray) riesce ad afferrare nuovamente l'artefatto originale.

Se inizialmente sembra che ciò possa essere letale per lui, è in questo momento che appare sullo schermo un elemento certamente familiare a tutti i fan del franchise di Halo: l'Installazione, la megastruttura nota anche come Halo, nella cui direzione sembrano puntare tutti gli artefatti.

Nell'attesa di scoprire come proseguirà la serie Paramount+, ecco 5 dettagli di Halo che potreste esservi persi!