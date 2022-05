Halo, nella nuova clip dell'ottavo episodio Master Chief combatte un misterioso nemico

L'ottavo episodio di Halo è in arrivo domani, e Paramount+ ha rilasciato una clip che ha anticipato cambiamenti e alleanze mutevoli: guardatela in cima all'articolo!

Vi informiamo che quanto segue contiene spoiler.

Come molti ricorderanno, l'episodio precedente incentrato su Master Chief e Makee si è concluso con la condivisione di una visione dell'installazione dell'anello, che non ha entusiasmato tutti. Ora, nella clip, vediamo Master Chief senza armatura che parla con qualche specie di assalitore. C'è poi uno scontro, al termine del quale proprio il protagonista ammette di stare poco bene e chiede alle due parti di accordarsi, perché in verità vogliono tutti la stessa cosa.

"John e Makee faranno i conti con la loro visione condivisa", c'è scritto nella logline ufficiale del nuovo episodio, intitolato Allegiance. "Halsey ha un'ultima possibilità per salvare la sua missione e se stessa. Quando le cose arrivano al culmine, tutti devono scegliere da che parte stare."

Se ancora non avete visto la puntata numero 7, è adesso disponibile su Paramount+, mentre l'ottava si appresta ad arrivare sulla piattaforma nella giornata di domani 12 Maggio. Cosa vi aspettate dal prossimo episodio dello show? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto noi vi raccontiamo quali sono le differenze tra il videogioco e la serie di Halo.