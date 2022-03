Halo, cosa ci fa una Chevrolet Tahoe su Madrigal? Lo spiegano i creatori della serie

Manca sempre meno al debutto della serie TV Halo: proprio ieri abbiamo visto il nuovo incredibile trailer di Halo e i fan hanno analizzato ogni frame per tentare di carpire ogni dettaglio della serie in arrivo su Paramount+.

La stessa cosa è accaduta anche per il primo trailer di Halo visto a gennaio, che ci ha permesso di dare una prima occhiata al design di Cortana, che sembra non aver convinto tutti.

Gli occhi più attenti, però, hanno anche riconosciuto in una breve sequenza un'auto a loro familiare: che ci fa una Chevrolet Tahoe sul pianeta Madrigal in uno show ambientato centinaia d'anni nel futuro? Di recente i creatori della serie TV ispirata al celebre franchise videoludico hanno in parte spiegato le loro motivazioni.

Durante una recente intervista, lo showrunner Steven Kane ha spiegato che ogni singola scelta è stata attentamente esaminata sia da 343 Industries che da Paramount+ prima di approdare sullo schermo, incluse anche le immagini che abbiamo visto nei trailer. "E' spaventoso ed esilarante allo stesso tempo sapere che alle persone interessi così tanto", ha aggiunto.

Kiki Wolfkill, a capo di 343 Industries e produttrice esecutiva della serie, invece, si aspettava un tale livello di attenzione al dettaglio: "Per chi non ha passato del tempo nell'industria del gaming, non esiste una ripresa troppo veloce per notare qualcosa. Dobbiamo presumere che ogni singolo frame venga analizzato".

La scenografa Sophie Becher ha rivelato inoltre che ogni cosa che vediamo sul pianeta Madrigal può avere solo due origini: "C'è un'amalgama di oggetti creati su quel pianeta e di altre cose che sono arrivate dallo United Nations Space Command". Magari anche la Chevrolet Tahoe...

La serie TV di Halo debutterà in streaming su Paramount+ il 24 marzo: le prime recensioni di Halo alla scadenza dell'embargo, però, hanno riservato un'accoglienza piuttosto tiepida alla serie che esordirà a fine mese in Italia su Sky Atlantic.