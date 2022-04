Halo, cosa c'è di diverso dai videogiochi nel primo episodio?

Per alcuni, la notizia che la serie tratta da Halo si sarebbe distaccata completamente dal canone per creare una nuova continuity, non è stata accolta bene. Per altri invece il canone non è così fondamentale. Ma tutti si renderanno conto della quantità assurda di differenze rispetto al gioco Xbox già solo nel primo episodio.

In attesa dell’uscita dei prossimi episodi di Halo, abbiamo incominciato a disossare il primo episodio, rinvenendovi una quantità non indifferente di graditissimi easter egg ad Halo videogioco. Molti più di quanto ci aspettassimo, vista la nuova Linea Temporale d’Argento inaugurata dalla serie e vista la reazione del protagonista contro i fan del canone Halo. Ma le differenze, già solo nel primo episodio, sono infinitamente di più: attenzione, seguono spoiler!

Il volto di Master Chief: Probabilmente la più grande differenza rispetto ai videogiochi – in cui avviene una volta o due e sempre in penombra, per permettere a chi gioca di immedesimarsi nel Master – sta nel fatto che qui Chief si toglie l’elmo fin da subito. Certo, nei fumetti avviene lo stesso e nei libri si descrive il suo volto, ma anche qui è molto diverso rispetto a quello di Pablo Schreiber.

USNC: Già nel videogioco un organo decisamente reazionario e autoritario, disposto a reclutare bambini soldato per il programma Spartan e usandolo poi anche per sottomettere l'insurrezione delle Colonie Esterne, qui sembra ancora più malvagio. Con la memoria cancellata, gli Spartans si comportano praticamente come sicari, disposti a uccidere anche donne e indifesi.

Silver Team: È praticamente la traduzione del Blue Team con qualche importante differenza fra i suoi membri, anche se sembrano ispirati agli originali. Tolto il Master Chief, Vannak assomiglia a Fred, mentre Kai ci ricorda il cecchino Linda e Riz usa la stessa arma di Kelly. A questo punto, ci si chiede perché cambiare nomi al team e ai suoi membri per ottenere lo stesso risultato.

Kwan Ha: Personaggio nuovo di zecca rispetto al canone, sembra che diventerà cruciale nei prossimi episodi pur essendo assente nel canone e non ispirandosi praticamente a nessuna controparte dell’universo videoludico. Lo stesso vale per suo padre, Jin Ha.

Precursore su Madrigal: Il Master Chief ne trova uno sul pianeta e deduciamo che sarà l’oggetto che condurrà in qualche modo l'umanità al ringworld titolare di Halo. Tuttavia, se nel canone assistiamo allo stesso ritrovamento, avviene però sul pianeta Sigma Octanus IV nel luglio 2552. Madrigal, invece, è solo un pianeta arretrato che è cristallizzato all'inizio della guerra, circa 25 anni prima che Master Chief trovasse l'oggetto Precursore su Sigma Octanus.

Arbiter: Ne vediamo effettivamente uno nascondersi nell'oscurità quando Chief interagisce con l'oggetto Precursore. Ma non sembra essere lo stesso che conosciamo nei videogiochi, poiché lì non viene mai menzionato se ci fosse un arbitro tra il 2531 e il 2552.

Umano nel Patto: Si chiama Makee e vediamo il Profeta della Misericordia parlare lui, apprendendo quella sorta di ruolo consultivo con il Patto. Dalla conversazione apprendiamo che può interagire con gli oggetti dei Precursori e in qualche modo sa anche dove trovarli. Eppure, nel canone, gli esseri umani non hanno mai fatto parte del Patto in alcun modo.

Miranda Keyes: Nella serie è raffigurata come una scienziata militare e il distaccamento in cui lavora la mette spesso in contatto con sua madre, la dottoressa Catherine Halsey. Anche nei videogiochi Miranda è figlia sua e di Jacob Keyes, ma interagisce pochissimo con sua madre e vive piuttosto con suo padre, scalando i ranghi militari dell'UNSC.

Il tradimento di Master Chief: Avviene molto prima che rispetto ai giochi. Lì diventa un AWOL per inseguire la sua partner di lunga data Cortana. Qui invece volta le spalle all'UNSC dopo aver iniziato a dubitare delle loro intenzioni mentre riceve anche visioni o ricordi dal misterioso oggetto Precursore.

Mjolnir Mark VI: La vediamo già indossata dal Master Chief, come ci spiega lui stesso, ma nei videogiochi questa armatura viene introdotta solo dopo la caduta di Reach. Al tempo indossavano solo la Mark 5, ma è probabile che la produzione abbia scelto già la successiva perché più riconoscibile agli occhi degli spettatori.

Soren-066: Personaggio marginale nel canone, deformato dai potenziamenti e incapace di indossare un’armatura Spartan, verrà abbattuto quando tenterà di disertare. Qui invece lo troviamo vivo e vegeto su The Rubble, assieme alla moglie, il figlio e un’armatura tutta sua.

Reth: Nei giochi è un Kig-Yar che abita a The Rubble e giocherà un ruolo fondamentale nella distruzione dell’insediamento. Qui invece, si trasforma in un essere umano un tempo catturato e che aveva visitato una nave Covenant.

Avete notato altre differenze? Ditecele nei commenti!