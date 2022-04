Halo: nell'episodio 3 arriva il personaggio che tutti aspettavano, ecco il trailer!

Con l'attenzione dei fan da catturare, la prima serie tratta da Halo sta introducendo e anticipando rapidamente tutti gli elementi iconici del videogioco Xbox. Per questo, un personaggio fondamentale è pronto a fare il suo debutto nel terzo episodio, ma il trailer potrebbe far presupporre un aspetto completamente diverso. Guai in vista?

Sono davvero molte le differenze della serie Halo rispetto al videogioco originale, molte di più dei comunque numerosi easter egg ad Halo con cui la produzione sperava forse di strizzare l’occhio, per quanto possibile, ai fan della saga videoludica. Non che si sia mai fatto mistero, almeno da qualche mese a questa parte, che la serie avrebbe reinterpretato completamente il materiale originario, distaccandosi dal canone Xbox e creando una continuity del tutto nuova: la Linea Temporale d’Argento, come hanno voluto chiamarla.

Le reazioni dei fan sono state, comunque, relativamente positive, considerando il rischio cui si andava incontro. Ma una buona fetta di affezionati fa eccezione, tanto da spingere il protagonista di Halo a metterli a tacere. Bisognerà vedere come prenderanno, invece, il debutto notevolmente rivisitato – almeno nel desing del personaggio – di una figura centrale nei videogiochi. Stiamo parlando di Cortana, che avevamo già visto nei precedenti trailer ma che nel nuovo promo reso pubblico per il terzo episodio in arrivo anticipa il suo arrivo.

Il trailer inizia mostrando l'UNSC che esamina il manufatto dei Precursori, con Miranda Keyes che allude al suo valore, mentre la lotta con i Covenant procede. Il Master Chief cerca risposte sul suo passato e il dottor Halsey menziona il processo di clonazione prima di indicare il ruolo di Cortana. Prima che si concluda, il trailer rivela uno sguardo più da vicino, anche se breve, all'IA. Cortana era stata una dei motivi di discussione per le notevoli modifiche cui è stata sottoposta, oltreché per il ruolo che ha nello spingere il Master Chief ad abbandonare l'UNSC, cosa che qui avviene con largo anticipo. Ecco dove e quando vedere i prossimi episodi di Halo. Quali le vostre opinioni sui primi due, se li avete visti? Ditecelo nei commenti!