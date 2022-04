Halo, l'episodio 4 rivela un oscuro segreto legato al passato di Master Chief

Nell'episodio 4 di Halo Master Chief torna a casa sua, sul pianeta Eridano II. Qui è alla ricerca dell'artefatto dei suoi ricordi, ma sembra che il protagonista dello show abbia trovato ben altro.

Se non avete ancora visto l'episodio, vi consigliamo di tornare indietro, perché quanto segue contiene spoiler.

In questa puntata Master Chief arriva su Eridano II con la dottoressa Halsey e l'assistente Adun. Come già anticipato, i tre sono lì per cercare l'artefatto, e John inizia a indagare, scavando nei suoi ricordi, per trovare la posizione esatta. Dopo un primo fallimento, che li porta a trovare solo i disegni dell'artefatto, John decide di ricreare visioni della sua casa d'infazia con Cortana. Questo lo porta a riscoprire dei ricordi latenti nello Spartan. In uno di questi c'è John da bambino che sta giocando con la dottoressa Halsey.

La dottoressa Halsey afferma subito che questo è semplicemente un ricordo confuso del suo lavoro con lui da bambina, dopo la morte dei suoi genitori. Tuttavia, quando Halsey parla con Adun, è implicito che quello di John fosse un ricordo reale e che ci sia qualcosa di preoccupante che i due nascondono, dato che si chiedono cosa potrebbe ricordare dopo.

Proprio basandoci su questa scena, è probabile che la dottoressa Halsey abbia avuto un coinvolgimento con John su Eridano II prima della morte dei genitori del personaggio, non dopo. Cosa che aprirebbe a una serie di possibili avvenimenti, che potrebbero essere non positivi.

Cosa credete che nascondano la dottoressa Halsey e Adun? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto vi anticipiamo già che Halo avrà una seconda stagione!