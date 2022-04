Halo, guardate gli ologrammi giganti di Master Chief: sono incredibili!

Per promuovere la serie tv Halo su Paramount+, un enorme ologramma di Master Chief è apparso in diversi Paesi del mondo. L'Halogram è stato creato in collaborazione con Minute Media, Wavemaker e Kaleida. L'ologramma è apparso soltanto per un giorno, il 17 aprile, entusiasmando i fan che hanno potuto assistere all'evento.

Le città coinvolte in questa campagna promozionale sono state Toronto, Città del Messico, Sydney (nella zona dell'Harbour Bridge) e San Paolo. Su Everyeye trovate la recensione dell'episodio 4 di Halo, la serie basata sul celebre franchise videoludico.



In un comunicato stampa, Marco Nobili, vice presidente Paramount per lo streaming di marketing, dati e analisi ha parlato dei progetti che riguardano la serie:"Halo ha ricevuto una risposta eccezionale dai fan di tutto il mondo in quanto serie maggiormente seguita di Paramount+ a livello globale. Siamo orgogliosi di proseguire lo slancio che attornia la serie dando vita ad Halo in Canada, Australia e America Latina in un modo epico e innovativo, che solo Paramount+ potrebbe realizzare. Si tratta di una celebrazione per i fan e per questo iconico franchise che continua ad intrattenere persone in tutto il mondo" ha dichiarato Nobili.



Sinora sono stati pubblicati quattro episodi di Halo, con un quinto che debutterà nel fine settimana. La prima stagione dello show sarà composta da nove episodi ed un rinnovo di Halo per la stagione 2 è già stato ufficializzato.