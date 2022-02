Halo, l'interprete di Soren rivela: 'Abbiamo avuto molte difficoltà con l'armatura'

Halo sta per arrivare, mancano infatti meno di due mesi al debutto della serie tv su Paramount+ e così iniziano a trapelare i primi retroscena di questa produzione. In particolare, Bokeem Woodbine, interprete di Soren-066, ha rivelato di aver avuto qualche piccolo problema di troppo con il suo costume.

In una delle interviste promozionali l'attore ha detto: "Questo costume è un vero e proprio viaggio. Ho avuto la possibilità di indossarlo in maniera differente da altri Spartans e questo mi ha aiutato e non poco ma devo ammettere che è stata dura. Mi sono dovuto allenare per portarlo al meglio. Io, per via del mio personaggio, ne portavo solo alcuni pezzi, ma abbiamo avuto molte difficoltà con l'armatura. Io non ho vissuto il trauma degli altri ragazzi, ma è stata davvero dura. Non è stato facile. Sono andato in giro con un giubbotto pesi per tipo un mese e mezzo solo per trovare una sorta di, sai, un minimo di capacità di movimento".

Come rivelato da Woodbine e come in parte visto nel trailer di Halo, la sua armatura è diversa da quella degli altri Spartans. I fan del franchise ricorderanno sicuramente la storia di questo personaggio, si tratta di un supersoldato che finisce col prendere parte all'insurrezione. Infiltratosi con Partch nel laboratorio di ricerca geologica per recuperare una valigetta al titanio, fa perdere le sue tracce. Viene per tale ragione definito un disperso in azione. Chissà se nella serie tv la sua storia verrà in qualche modo modificata. Staremo a vedere.