Halo, Jen Taylor sarà Cortana: è la stessa voce dei videogiochi

Dopo la lunga interruzione a causa della pandemia, negli ultimi giorni si è rimessa in moto la produzione di Halo, serie tv targata ShowTime e adattamento live-action dell'omonimo videogioco. Originariamente, Natascha McElhone (Designated Survivor) avrebbe dovuto interpretare sia Cortana sia la sua creatrice, la dottoressa Catherine Halsey.

Proprio a causa dei ritardi dovuti al lockdown, però, l'attrice non può continuare il lavoro nel ruolo dell'intelligenza artificiale e verrà sostituita. Secondo quanto riporta IGN, a prestare la voce a Cortana sarà l'attrice Jen Taylor, mentre Natascha McElhone continuerà a interpretare la dottoressa Halsey.

La notizia è abbastanza significativa per gli appassionati del videogame, perché è proprio Jen taylor la voce "storica" di Cortana in Halo. Si aggiunge così al cast, guidato da Pablo Schreiber nel ruolo di Master Chief. Nei giorni scorsi lo abbiamo visto anche con l'elmetto in una foto dal set. Insieme all'attore di Orange is the new Black e American Gods ci saranno anche, tra gli altri, Bokeem Woodbine nel ruolo di Soren-066, Shabana Azmi nel ruolo dell'ammiraglio Margaret Parangosky, Bentley Kalu, Natasha Culzac e Kate Kennedy.

Al momento non c'è ancora una data ufficiale di uscita per Halo. Se non ci saranno ulteriori problemi durante la produzione, però, è lecito sperare di vedere in tv la prima stagione della serie nel 2021.