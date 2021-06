Halo, ancora un leak per la serie tv: ecco Master Chief e tanto altro!

Sappiamo che un adattamento televisivo dell'universo di Halo è attualmente in lavorazione e abbiamo anche appreso di recente che lo show televisivo sta arrivando su Paramount Plus, ma ora possiamo dare una prima occhiata allo spettacolo, poiché diverse immagini della serie sono trapelate online.

Apparentemente le immagini, che trovate in calce alla notizia in un tweet di @IdleSloth84, sono tratte da un trailer della serie TV, il che probabilmente significa che presto sarà rivelato. Le immagini sono di bassa qualità e mostrano Master Chief, diversi pianeti, razze aliene e un Warthog.



Se questi fotogrammi provengono effettivamente da un trailer inedito, forse potremmo vedere il teaser ufficiale domenica 13 giugno durante lo showcase E3 di Xbox. La prima stagione sarà composta da dieci episodi di un’ora ciascuno, solo ieri era stata diffusa un'altra immagine tratta dal trailer di Halo.



Pablo Schreiber interpreta Master Chief, il guerriero più avanzato della Terra nel 26° secolo e l'unica speranza di salvezza per una civiltà spinta sull'orlo della distruzione dal Covenant, un'alleanza inarrestabile di mondi alieni impegnati nella distruzione dell'umanità.



Natascha McElhone interpreta la dottoressa Catherine Halsey, creatrice dei soldati spartani, mentre Jen Taylor riprende il ruolo di Cortana, il cast include Bokeem Woodbine (Fargo) nei panni di Soren-066.



La serie TV Halo arriverà su Paramount+ all'inizio del 2022, che cosa ne pensate di questi primi fotogrammi? Fatecelo sapere nei commenti!