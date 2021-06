Halo, leak del trailer per l'attesissima serie tv: l'annuncio ufficiale arriverà all'E3?

La tanto attesa serie tv di Halo potrebbe finalmente essere pronta per mostrarsi al pubblico di appassionati, poiché quella che sembrerebbe essere l'immagine leak di un trailer a quanto pare è appena trapelata online.

Un utente di Resetera - che ha pubblicato l'immagine che potete trovare in calce all'articolo - afferma che un trailer completo di Halo è stato caricato su YouTube nelle scorse ore, ed è attualmente bloccato come 'privato'. L'utente sostiene di aver in qualche modo avuto accesso al trailer, e nel link che trovate in basso nella sezione della fonte mostra altre immagini a riprova della bontà delle sue affermazioni: tra queste foto spicca quella di Master Chief, personaggio che in Halo sarà interpretato da Pablo Schreiber.

Altrove si vede anche una versione di quello che sembrerebbe essere un High Prophet, così come un paio di Warthog. Ovviamente è importante tenere a mente che, fino a quando questo supposto trailer non sarà eventualmente condiviso dai canali ufficiali del franchise, questi leak andrebbero presi con le pinze. Il web del resto è pieno di fan-film impressionanti incentrati sull'universo di Halo, e queste immagini potrebbero essere tratte da un prodotto simile. Detto ciò, la loro fattura sembrerebbe essere straordinariamente buona, dunque chissà.

L'unica cosa certa è che la conferenza Xbox e Bethesda Games Showcase è prevista per domenica 13 giugno nella prestigiosa cornice dell'E3 2021, mentre il debutto della serie tv di Halo è attualmente previsto per i primi mesi del 2022 su Paramount Plus: non c'è dubbio che l'E3 sia il palcoscenico ideale per presentare, quindi rimanete sintonizzati per ogni eventuale aggiornamento!