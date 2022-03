Halo: è lotta aperta tra umani e Covenant nel nuovo trailer Paramount+

Alcune ore fa è stato rilasciato un nuovo trailer di Halo, la serie Paramount+ dedicata al celebre franchise videoludico la cui uscita è prevista per il prossimo 24 marzo e naturalmente, è già lotta aperta tra gli umani e l'alleanza aliena dei Covenant.

Come potete notare voi stessi dalle immagini riportate in calce alla notizia, il Master Chief interpretato da Pablo Schreiber è per lo più assente da questo video promozionale e appare solo verso la fine, forse proprio per lasciare ancora un po' nel mistero questo iconico personaggio e permettere al pubblico di assaporarlo per benino solo al momento del debutto dello show.

Halo è stata curata da Steven Spielberg in ogni suo minimo particolare e questo già di per se sembra essere una garanzia della buona riuscita del prodotto. I fan sembrano aver recepito per ora piuttosto bene questo show prodotto da Paramount+ e qualora il riscontro dovesse essere quello sperato, l'emittente potrebbe avere l'opportunità di lanciare sul mercato vari altri spin-off collegati a questo incredibile mondo tratto dai videogiochi.

Halo è un prodotto pensato non solo per i decennali fan del franchise videoludico ma anche per i neofiti visto che secondo quanto riportato dal regista unisce immagini straordinarie con uno sguardo più approfondito alle storie personali dietro queste personaggi iconici, tutti ambientati in un'epica battaglia per il futuro dell'umanità.

