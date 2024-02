Halo: Master Chief conquista San Siro durante la partita Inter-Juventus

Master Chief, il protagonista della serie tv live-action di Halo tratta dall'omonimo videogame Xbox, è sbarcato a San Siro durante il Derby d’Italia tra Inter e Juventus.

In occasione dell'attesissima partita di Serie A, che ha visto i nerazzurri trionfare 1-0 contro i rivali di sempre, Paramount+ ha portato allo stadio di San Siro un ospite speciale, Master Chief, il protagonista di Halo: i primi due episodi della tanto attesa seconda stagione della serie di successo arriveranno sulla piattaforma l’8 febbraio 2024, ma in attesa dell'uscita delle puntate gli appassionati presenti allo stadio hanno potuto assistere all’incursione speciale di John-117, presente a bordo campo per accogliere l'uscita dagli spogliatoi della squadra milanese.

Non è la prima volta che l'Inter, sponsor ufficiale della piattaforma di streaming on demand Paramount+, si presta a queste divertenti esibizioni in partnership: in precedenza, ad esempio, in occasione di una partita contro l'Udinese i giocatori della squadra dei nerazzurri guidata da Simone Inzaghi avevano sfoggiato una maglietta ispirata alla saga di Transformers, altro franchise di punta di Paramount recentemente approdato su Paramount+ con il nuovo film Transformers: Il risveglio.

Ricordiamo che Halo è prodotta da SHOWTIME in collaborazione con 343 Industries e Amblin Television, con la distribuzione internazionale affidata a Paramount Global Content Distribution.