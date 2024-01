Halo, Master Chief senza elmetto? Pablo Schreiber ha un messaggio per voi

Quando un franchise ottiene un successo che gli permette di sopravvivere nel corso dei decenni, è plausibile che da quest'ultimo possano derivarne le produzioni più diverse. Questo è anche il caso di Halo, serie videoludica di successo che ha portato verso la realizzazione di una serie televisiva ispirata proprio ai videogiochi.

Ecco che però non tutto sembra andare come ci si sarebbe potuti aspettare in merito alla produzione di questa trasposizione live-action.

Se infatti è pur vero che, sin dalla prima stagione in molti erano scettici sulla qualità che avrebbe avuto l'ennesima trasposizione da un videogioco in un prodotto audiovisivo, alla fine tutto sembrava procedere per il meglio ed il rispetto per il materiale originale era riuscito comunque a determinarne un successo sufficiente per la realizzazione di nuovi episodi.

Tuttavia ad ora sembra che le cose siano peggiorate, in quanto tutto ciò che è stato mostrato fino ad ora sulla seconda stagione di Halo, porta con sé una sola, pesante criticità che per i fan risulta insormontabile: l'assenza del casco sul volto di Master Chief.

Di recente proprio il suo interprete Pablo Schreiber è intervenuto sulla questione, rispondendo direttamente agli appassionati: "Le persone che non ritengono necessario che il protagonista reciti senza elmo non hanno un'idea chiara di come può essere questo show. Questa storia non può essere raccontata se indosso sempre quell'elmetto, se non sei d'accordo allora significa che non ti interessa la serie".

Voi che ne pensate? In attesa di sapere come andranno le cose, ecco la nostra recensione della prima stagione di Halo.