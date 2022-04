Halo, Master Chief incontrerà Makee? Risponde Pablo Schreiber

Nonostante le recensioni non troppo positive, Halo sta ottenendo un grande successo e i fan della saga videoludica non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà nei prossimi episodi e se finalmente Master Chief riuscirà ad avere un confronto con Makee.

Per quelli che non lo sapessero, si tratta di una giovane donna orfana, unico essere umano presente tra i Covenant, la specie aliena che ha iniziato una sanguinosa battaglia con l'umanità tutta. E in una recente intervista Pablo Shreiber ha confermato che il personaggio si troverà faccia a faccia con questa donna, anticipando anche quando avverrà la resa dei conti finale.

L'attore ha infatti rivelato che Master Chief affronterà Makee nel bel mezzo della prima stagione composta da 9 episodi, e in molti pensano che questo confronto possa già avvenire durante la prossima puntata di Halo. L'interprete dell'iconico super soldato ha inoltre confermato che da questo incontro non ne verrà fuori nulla di positivo:

"Beh, lei è certa delle sue idee ed è una simpatizzante dei Covenant, quindi non c'è nulla di veramente positivo in serbo per noi".

Halo ha molte differenze con i videogiochi e staremo a vedere a cosa questi cambiamenti porteranno nel corso della serie Paramount+. Sembra chiaro però che pur non essendo un'aliena, Makee riuscirà a portare grande scompiglio, rendendo la vita molto difficile a Master Chief.