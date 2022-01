Halo: Master Chief prende vita nel trailer ufficiale della serie prodotta da Spielberg!

Come promesso da Paramount Plus sui social nei giorni scorsi, è finalmente arrivato online il primo trailer ufficiale di Halo, la serie tv basata sulla leggendaria saga di videogiochi Xbox.

Sviluppata da Kyle Killen e Steven Kane per il servizio di streaming della Paramount e prodotta da 343 Industries, Showtime Networks, One Big Picture, Chapter Eleven e Amblin Television con Steven Spielberg tra i produttori esecutivi, la serie è ambientata nel 26esimo secolo e racconta la guerra tra il Comando spaziale delle Nazioni Unite e il Covenant, un'alleanza teocratico-militare di diverse razze aliene avanzate. Come già chiarito da 343, Halo non farà parte dello stesso universo narrativo della saga di videogame Xbox.

Protagonisti dello show Pablo Schreiber e Jen Taylor nei panni di del Sottufficiale Capo John-117 e Cortana: la Taylor riprende il ruolo già interpretato nella serie di videogiochi e completa un cast composto da Natascha McElhone, Yerin Ha, Charlie Murphy, Shabana Azmi, Bokeem Woodbine, Kate Kennedy, Natasha Culzac e Bentley Calù.

Sviluppata fin dal 2015 ma annunciata ufficialmente nel 2018 dopo essere finita nel cosiddetto 'development hell', la prima stagione di Halo sarà composta da dieci episodi con le riprese iniziate nel 2019 in Ontario, in Canada; il budget segnalato si attesta intorno ai $40 milioni di dollari, con la post-produzione dei primi cinque episodi della serie portata avanti durante le prime fasi della pandemia di COVID-19.

La data d'uscita è fissata al 24 marzo prossimo: quali sono le vostre aspettative dopo questo primo trailer? Ditecelo nella sezione dei commenti.