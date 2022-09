Halo: nuove aggiunte al cast della seconda stagione!

Come vi abbiamo precedentemente raccontato, le riprese di Halo 2 sono ufficialmente iniziate in Islanda. Ma le novità non sono finite qui.

Infatti, oltre alla conferma di due volti noti che faranno ritorno nello show, oggi sono stati annunciati due nuovi membri del cast ufficiale. Nello specifico, Paramount+ ha annunciato che Joseph Morgan (Vampire Diaries) e Cristina Rodle (No One Gets Out of Here Alive) si uniranno a Halo Stagione 2, mentre i vecchi membri del cast Fiona O'Shaugnessy (Laera) e Tylan Bailey ( Kessler) torneranno nella seconda stagione.

"Morgan si unisce alla serie nei panni di James Ackerson, un formidabile agente dell'intelligence che ha trascorso la sua carriera scalando i ranghi dell' Office of Naval Intelligence dell'UNSC", si legge nel comunicato stampa ufficiale della serie, che è stata la seconda più vista di sempre su Paramount+. "Rodlo è Talia Perez, un caporale specializzato in linguistica per un'unità di comunicazione del Corpo dei Marines dell'UNSC e una recluta relativamente nuova che deve ancora vedere un vero combattimento".

Per chi se lo fosse perso, vi ricordiamo che la prima stagione di Halo è disponibile su Paramount+, la nuova piattaforma di streaming arrivata quest'oggi in Italia. Il catalogo comprende oltre 8000 ore di contenuti.

E voi state aspettando la seconda stagione di Halo? Fatecelo sapere nei commenti!