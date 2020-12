Halo, nuove foto dal set della serie tv tratta dal videogioco

Dall'inizio di novembre è ripartita la produzione di Halo, la serie tv prodotta da Steven Spielberg per ShowTime e tratta dall'omonimo videogioco. I lavori proseguono e, anche se non si sono state comunicazioni ufficiali, la prima stagione potrebbe essere pronta nel 2021. La produzione ha pubblicato alcune nuove immagini dal set.

Le immagini, che si possono vedere nella nostra gallery, mostrano soprattutto dei primi piani di oggetti di scena. C'è però anche una foto di Jen Taylor, che sarà Cortana come nei videogiochi, ritratta durante una pausa delle riprese, con tanto di mascherina anti Covid e copione tra le mani.

Halo avrà per protagonista Pablo Schreiber, che ha lavorato in serie del calibro di American Gods e Orange is the New Black, nel ruolo di Master Chief. Il resto del cast è composto, tra gli altri, anche da Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Bentley Kalu, Charlie Murphy, Olive Grey, Danny Sapani, Natasha Culzac e Kate Kennedy.

La produzione di Halo era iniziata nel novembre 2019, ma a causa della pandemia, come molti altri film e serie tv, era stata costretta per mesi allo stop.

In attesa di nuovi aggiornamenti su trama e data di uscita di Halo, rimandiamo alla recente foto dell'elmetto di Master Chief pubblicata da Pablo Schreiber.