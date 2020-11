Halo, Pablo Schreiber indossa l'elmetto di Master Chief in una nuova foto dal set

Il cast e la troupe della serie tv live-action Halo targata Showtime sta tornando a lavoro dopo la lunga interruzione delle riprese a causa della pandemia di coronavirus. E con la ripresa dei lavori arriva una nuova foto dal set grazia alla quale dare uno sguardo al casco di Master Chief.

L'account Twitter ufficiale dello show ha confermato che la produzione è ricominciata. Insieme al messaggio, è stato anche condiviso il primo assaggio dell'iconico casco di Master Chief.

Pablo Schreiber sarà il protagonista della serie e la foto mostra la star che indossa la metà inferiore del classico casco, quasi come se fosse solo una mascherina anti-covid.



Schreiber ha anche condiviso la foto sul suo account Instagram personale, insieme a un messaggio di entusiasmo sulla ripresa della produzione. "Siamo tornati", ha scritto nel post. "Sul set per Halo di Showtime. Finiamo questo combattimento!"



Sebbene questa immagine non offra uno sguardo al casco integrale che sarà indossato dal personaggio di Schreiber nello show, dimostra che lo stile di Master Chief non subirà grossi cambiamenti. La parte della maschera del casco sembra quasi identica a quella presente nel gioco, quindi c'è speranza che tutto sia vicino all'originale.



Oltre a Schreiber, fanno parte del cast anche Natascha McElhone nei panni della dottoressa Catherine Halset e Cortana, Bokeem Woodbine nei panni di Soren-066, Shabana Azmi nei panni dell'ammiraglio Margaret Parangosky, Bentley Kalu nei panni di Spartan Vannak-134, Natasha Culzac nei panni di Spartan Riz-028 e Kate Kennedy come Spartan Kai-125.



La produzione della serie Halo era iniziata nel novembre del 2019, esattamente un anno fa. L'account Twitter dello show aveva condiviso una foto del cast principale, annunciando che la lettura delle sceneggiature era stata completata e la produzione stava per iniziare. Ovviamente i lavori si sono dovuti fermare pochi mesi dopo a causa dell’inizio della pandemia.