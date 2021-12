Halo, Pablo Schreiber è Master Chief nelle nuove immagini della serie

La testata Entertainment Weekly ha diffuso in esclusiva una nuova immagine della serie TV Halo: il protagonista dello scatto è Master Chief, interpretato da Pablo Schreiber, che nell'intervista del magazine rivela la sua esperienza sul set.

Dopo il teaser di Halo mostrato allo showcase di XBox, sembra che siano in arrivo altre novità sulla serie Paramount+: con un nuovo teaser, infatti, i canali ufficiali della serie hanno annunciato che saranno mostrate nuove immagini di Halo durante i The Game Awards.

Nell'intervista a Entertainment Weekly, Pablo Schreiber racconta la sua esperienza sul set di Halo interrotto in pieno lockdown. A causa di questa interruzione improvvisa, la sua cagnolina è rimasta bloccata in Ungheria per mesi: "Dovevamo fermarci per due settimane e poi ritornare" ha raccontato l'attore. "Per fortuna ha avuto una spettacolare dog-sitter, ma è rimasta là per 7 mesi e ha messo su più di 4 chili".

Quello di Master Chief in Halo è il primo ruolo da protagonista per l'attore nato in Canada, un ruolo che ha richiesto un duro allenamento anche solo per riuscire a indossare a lungo l'iconica armatura del personaggio.

Un compito arduo che Schreiber ha paragonato alle fatiche di Ercole: "E' stato un lavoro gigantesco, dall'impostazione del tono sul set, all'estenuante risveglio all'alba per gli allenamenti, ai quali seguiva un'intera giornata di riprese e poi ancora allenamenti. Non è stato facile, ma non volevo che lo fosse".

Parlando della serie di Paramount+ ha aggiunto: "Si svolgerà nell'universo creato dai videogiochi, ma si tratta pur sempre di una serie TV. Avremo la possibilità di espandere quell'universo e dare vita a nuove storie. Saranno introdotti nuovi personaggi, ma ci saranno altri volti familiari che tutti i videogiocatori conoscono".