Halo: Pablo Schreiber sarà Master Chief nella serie prodotta da Showtime

Buone notizie per gli appassionati del celebre videogioco per le console della famiglia Xbox. Showtime ha infatti annunciato che, nelle scorse ore, Pablo Schreiber è stato scelto per interpretare Master Chief nella serie in live action, attualmente in fase di sviluppo.

L'attore darà vita al personaggio che, come riportano le descrizioni, sarà anche in questo caso di vitale importanza per la trama. Come saprete, Master Chief è centrale nella storia del videogioco originale: trattasi del guerriero più avanzato del 26esimo secolo, nonché l'unica fonte di speranza per una civiltà portata sull'orlo della distruzione dai Covenant, la pericolosissima razza aliena determinata a sterminare l'intera umanità.

Negli scorsi anni, Schreiber ha preso parte a numerosi progetti, sia al cinema che in televisione, tutti molto variegati tra loro, tra i quali citiamo The Brink, Law & Order: Special Victims Unit, American Gods, così come First Man e Skyscraper.

Lo scorso giugno, è stata annunciata la realizzazione di ben 10 episodi per la serie di Showtime. Stando alle parole del presidente David Nevins, il progetto esplorerà storie personali, mescolandole con avventure action e una visione ricca e immaginifica del futuro.

Con Steven Kane a bordo come showrunner, la produzione della serie comincerà nei prossimi mesi presso Budapest, in Ungheria.