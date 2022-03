Halo, Pablo Schreiber: 'Non è stato semplice interpretare Master Chief'

Manca pochissimo al debutto di Halo su Paramount Plus e in attesa della sua uscita prevista per il prossimo 24 marzo, Pablo Schreiber ha voluto parlare dell'enorme pressione che ha sentito sulle sue spalle per l'iconico ruolo di Master Chief.

Si tratta di uno dei personaggi più amati di sempre del mondo dei videogiochi e per tale ragione i fan hanno grandi aspettative per questo soldato scelto del tipo Spartan-II, facente parte di un'organizzazione umana nota come United Nations Security Council.

Intervistato da THR l'attore ha detto: "C'è una grande aspettativa che aleggia su questa serie e soprattutto sul personaggio che ho avuto l'onore di interpretare, perché gran parte del pubblico ha giocato credendo di essere il Master Chief. E ora eccomi qui, a tentare di giocarci io stesso in prima persona. Si tratta di una sfida enorme. Non è stato semplice interpretare Master Chief, soprattutto all'inizio la serie, ho fatto del mio meglio per tentare di trovare la giusta quadra e capire la vita interiore di questo ragazzo".

Nel franchise videoludico questo soldato è praticamente un uomo senza volto, che vive in simbiosi con il suo elmo. Si tratta di un personaggio di poche parole questo ha reso ancora più complesso il compito di Pablo Schreiber. In Halo vedremo per la prima volta il viso di Master Chief e staremo a vedere se i fan riusciranno ad apprezzare questa trasposizione televisiva. Le premesse sembrano per ora essere più che positive, voi cosa ne pensate?