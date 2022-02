Halo, Paramount+ rinnova la serie per una seconda stagione!

Ancor prima del suo debutto previsto per il prossimo 24 marzo, Paramount+ ha già deciso di rinnovare Halo per una seconda stagione stando a quanto riportato dalle principali testate giornalistiche d'oltreoceano.

Halo non è stata semplice da realizzare, inizialmente un adattamento live-action era stato messo in produzione da Peter Jackson e Neill Blomkamp ma poi, le cose si sono tristemente arenate a causa di notevoli problemi di budget e quindi abbiamo dovuto attendere almeno altri 10 anni prima che questo franchise videoludico di straordinario successo diventasse una serie tv.

Per fortuna però, le cose sembrano aver preso la piega giusta e siamo qui pronti ad accogliere non solo la prima stagione di Halo ma ad attenderne con impazienza anche la seconda. Naturalmente, non si hanno ancora molte informazioni a riguardo nè tantomeno, possiamo ipotizzare una data d'uscita per questo ulteriore nucleo di episodi in arrivo.

L'unica certezza sembra essere che la stagione 2 di Halo avrà un nuovo showrunner che stando ai rumor più insistenti dovrebbe essere David Wiener. Lo sceneggiatore prenderà il posto della coppia formata da Kyle Killen e Steven Kane, la cui collaborazione alla stesura degli script è stata piuttosto travagliata.

Quali sono le vostre aspettative per questo show? Siete felici del possibile rinnovo? Diteci la vostra nei commenti.