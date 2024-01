Halo, uno dei personaggi principali morirà nella seconda stagione?

La seconda stagione di Halo promette già diversi momenti tragici: alcuni di questi potrebbero includere persino la morte di un personaggio principale. La rivelazione arriva direttamente dal set della seconda stagione dell'amata serie tv ed è stata riportata dal capo editor di Collider, Steve Weintraub.

Il regista, Otto Bathurst, ha parlato degli elementi e di alcuni colpi di scena che arriveranno nei nuovi episodi: "Questa è la cosa divertente, abbiamo fatto dei grandi cambiamenti. Abbiamo Kwan, che è ancora alle prese con le sue origini e con la scoperta del suo vero obiettivo, e del perchè è qui. Sta ancora avendo a che fare con il fatto di essere l'unica sopravvissuta della battaglia all'inizio del primo episodio, e questa cosa ritorna spesso nei miei episodi quando c'è la morte di una persona importante. Lei ritorna a contatto con questa cosa perchè ritorna quella stessa tragedia che ha affrontato quando il suo pianeta, suo padre e tutti gli altri sono stati uccisi nei 15 minuti iniziali della prima stagione". Tra le new entry nel cast della serie sci-fi Joseph Morgan nei panni di James Ackerson: sarà lui, uno dei villain principali della stagione, a provocare la morte importante di cui parla Bathurst?

Sicuramente questo evento drammatico avrà un impatto sul percorso di Kwan, di cui seguiamo l'arco narrativo fin dalla sua adolescenza, e potrebbe mettere in discussione il suo modo di intendere la guerra e la vita. Inoltre queste dichiarazioni sono in linea con l'atmosfera molto più cupa suggerita dal nuovo trailer di Halo. La seconda stagione prenderà il via l'8 febbraio su Paramount+.