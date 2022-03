Halo, il produttore esecutivo rivela: 'Steven Spielberg ne ha curato ogni aspetto'

Halo sta per arrivare, e in attesa del suo debutto previsto per il prossimo 24 marzo, il produttore esecutivo Darryl Frank ha rivelato quanto Steven Spielberg abbia contribuito alla realizzazione di questo show tratto dall'omonimo franchise videoludico.

Il leggendario regista infatti, prova da anni a realizzare una versione live-action di questo gioco tra i più popolari dell'ultimo decennio. L'idea di una serie tv è nata nel 2013, quindi ben 9 anni prima che questo show prendesse vita e entrasse in produzione presso la sua società Amblin Television.

A tal proposito Frank ha detto: "L'abbiamo trattato come se fosse un progetto legacy di Steven. Ha fatto da padrino a questa produzione, si è occupato in prima persona della lettura di ogni sceneggiatura, aiutando a scegliere gli showrunner, gli sceneggiatori, il regista, il cast, la scenografia e gli effetti visivi; Steven Spielberg ne ha curato ogni aspetto".

Lo showrunner Steven Kane ha invece assicurato che tutti i fan di Halo apprezzeranno questa produzione realizzata con le dovute differenze rispetto al videogame: "Sia che tua sia un neofita che un grande appassionato, apprezzerai questa storia. È una grande storia di guerra e una storia d'amore. È una storia di intrighi e una storia di personaggi che stanno solo cercando qualcosa, e tutti bramano qualcosa che è appena oltre la loro portata".

Intanto, prima ancora della messa in onda sella stagione 1, sembra che Paramount+ ha rinnovato Halo per una stagione 2. Quali sono le vostre aspettative per questa serie tv? Ditecelo nei commenti.