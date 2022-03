Halo, la produttrice rivela: 'Ecco perché Pablo Schreiber è perfetto come Master Chief'

Mentre ieri è stato finalmente il gran giorno dell'esordio di Halo sulle reti di Sky e in streaming sulla piattaforma Now, i produttori dello show Paramount continuano a concedere interviste nelle quali sponsorizzano il prodotto, tra i più attesi della stagione televisiva. In particolare, la produttrice Kiki Wolfkill ha elogiato il protagonista.

Wolfkill ha fatto da supervisore per il franchise di giochi di Halo e ha svolto il ruolo di produttore esecutivo per la nuova serie Paramount+, quindi è sicuro dire che ci sono poche persone in giro che conoscono Master Chief più di lei. Parlando ai microfoni di ComicBook della premiere di Halo di questa settimana, Wolfkill ha ribadito perché Schreiber fosse la scelta perfetta per ritrarre l'iconico eroe fantascientifico protagonista della storia.

"Dirò che oggettivamente ero una fan del suo lavoro prima che fosse proposto per questo ruolo e ho amato l'idea fin dall'inizio", ha dichiarato Wolfkill. "E dopo averlo incontrato, è una persona incredibilmente impegnata e appassionata. Ed era così eccitato e curioso del personaggio e delle cose che la gente ama di lui. E c'era una tale intensità e una tale concentrazione nel modo in cui si è ha dato vita a Chief. Ma ha anche la capacità di comunicare forza e vulnerabilità allo stesso tempo. E questo era fondamentale per il lato di John del personaggio di Master Chief. E ha una fisicità incredibile. L'avete visto in Nella tana dei lupi, giusto? E la sua capacità di muoversi con precisione e con un incredibile controllo muscolare e consapevolezza dello spazio è super importante per essere in grado di indossare bene la tuta, muoversi bene nella tuta, ma anche agire attraverso di essa. Quindi è stata davvero la perfetta fusione di fisico e intelletto".

Dopo aver visto il primo episodio di Halo, cosa ne pensate dello show Paramount? E della performance di Schreiber? Intanto potete leggere la nostra opinione su Halo e scovare quel riferimento a Mass Effect.